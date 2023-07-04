Он отметил, что россияне действуют аккуратно, пытаясь не провоцировать военный блок

Глава Военного комитета НАТО адмирал Военно-морских сил Нидерланд Роб Бауэр заявил, что несмотря на имеющиеся потери, России удаётся сохранять за собой мощный флот и авиацию. Более того, российское военное руководство задействовало почти 90% сухопутных сил в боевых действиях на украинских территорий, компенсируя потери за счёт мобилизованных.

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Роб Бауэр добавил, что это не даёт повод для североатлантического альянса расслабляться. Все оборонные планы НАТО будут основаны не на текущем состоянии российской армии, а её довоенном уровне, когда она имела больше резервов.

Нидерландский офицер уверен, что Россия запросто возместит потери в армии, поэтому у североатлантического альянса есть несколько лет времени. Он отметил, что в истории есть куча примеров, когда российское государство было на грани, но вовремя становилось на ноги.

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Бауэр подчеркнул, что российские военные, располагающиеся в областях, граничащих со странами-участниками НАТО, действуют с большой осторожностью и бдительностью, пытаясь не провоцировать военный блок и не рискуя на конфликт с ним.