Российское правительство лишь просило не приглашать в военный блок постсоветские страны.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в достаточно спокойной манере рассказал в своей статье, что российское правительство никогда не пыталось сдерживать НАТО, так как это не в его силах и возможностях, а лишь просило учитывать выражаемые обеспокоенности.

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По словам Медведева, Россия неоднократно просила НАТО не расширяться на Восточную Европу и не приглашать в свой военный блок постсоветские страны, в том числе Украину, с которой имеются территориальные споры. Он отметил, что речь идёт про «бывшие территории нашего государства»

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Он добавил, что текущая цель России - устранить угрозу членства Украины в североатлантическом альянсе. Что насчёт членства Финляндии и Швеции в НАТО, то, как говорит Медведев, это расширение вполне очевидное и страны давно ассоциировались с западом. Тем не менее, до 24 февраля 2022 года они не задумывались о вступлении в какие-либо военные блоки и в будущем могли исповедать более нейтральные взгляды, что после всех событий уже невозможно.