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МИД Украины: Отказ принять Украину в НАТО будет «самоубийством» для Европы
В украинском ведомстве считают, что это заложит фундамент для нового конфликта.
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В последнее время возможность членства Украины в НАТО обсуждается всё больше, ведь накануне предстоящего июльского саммита стран-участников североатлантического альянса украинское правительство хочет получить гарантии членства страны в военном блоке западной коалиции.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Politico заявил, что Украина должна стать членом НАТО после завершения боевых действий, в противном случае это будет «самоубийством» для Европы.

По словам украинского министра, окончание боевых действий оставит за собой открытые двери для очередного военного конфликта с участием России и чтобы закрыть эти двери, необходимо впустить Украину в НАТО. Таким образом россияне могут отказаться от идеи каких-либо конфронтации в Восточной Европе, опасаясь очередных долгих и истощающих боевых действий с украинской армией.

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В конце июня Президент Украины Владимир Зеленский обозначил, что они адекватное государство и осознают невозможность членства в НАТО во время боевых действий. Однако, как они завершатся, украинское правительство хочет увидеть незамедлительное приглашение в военный блок.

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#украина #нато #кулеба
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