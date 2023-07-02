Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что в ближайшие дни ожидает новый этап украинского контрнаступления, которое пойдёт в двух направлениях. Он считает, что таким образом украинцы хотят добиться весомого успеха перед саммитом НАТО в Вильнюсе, сдвинув с места вопрос членства Украины в североатлантическом альянсе.
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Несмотря на то, что сербский президент убеждает в своём холодном отношении к сторонам конфликта, лишь беспокоясь за людские жизни, у него всё же есть опасения касаемо украинского контрнаступления. Он связывает обострение в Косово с продвижением украинских сил.
По мнению Вучича, Премьер-министр Косово Альбин Куртипа хочет во всём быть похожим на украинского президента Владимира Зеленского, изображая из себя «нового великоалбанского лидера»
Таким образом, если украинцы начнут наступать, то он ожидает увидеть дополнительное наступление на Косово и Метохию.
Стоит напомнить, что «осеннее обострение» отношений между Сербией и Косово привело к наращиванию миротворческого контингента и созданию кордонов безопасности вокруг сербских поселений в Косово. В НАТО неоднократно призывали Приштину снизить эскалацию и не делать односторонних дестабилизирующих шагов.