Он считает, что лидер Приштины подражает Зеленскому.

-25% на iPhone SE 2022 = за копейки, надо брать

-25% на iPhone SE 2022 = за копейки, надо брать

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что в ближайшие дни ожидает новый этап украинского контрнаступления, которое пойдёт в двух направлениях. Он считает, что таким образом украинцы хотят добиться весомого успеха перед саммитом НАТО в Вильнюсе, сдвинув с места вопрос членства Украины в североатлантическом альянсе.

реклама

Несмотря на то, что сербский президент убеждает в своём холодном отношении к сторонам конфликта, лишь беспокоясь за людские жизни, у него всё же есть опасения касаемо украинского контрнаступления. Он связывает обострение в Косово с продвижением украинских сил.

По мнению Вучича, Премьер-министр Косово Альбин Куртипа хочет во всём быть похожим на украинского президента Владимира Зеленского, изображая из себя «нового великоалбанского лидера»

Таким образом, если украинцы начнут наступать, то он ожидает увидеть дополнительное наступление на Косово и Метохию.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр -20000р на 4080 MSI Suprim X iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке 4070 Ti MSI за 80 тр в Регарде В два раза упала цена Vivo Y35 -19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus На порядок упала цена Samsung S22 Ultra iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI RTX 4070 за копейки в Регарде MSI Ventus 4060 Ti на 3000р дешевле 3060 Ti - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Стоит напомнить, что «осеннее обострение» отношений между Сербией и Косово привело к наращиванию миротворческого контингента и созданию кордонов безопасности вокруг сербских поселений в Косово. В НАТО неоднократно призывали Приштину снизить эскалацию и не делать односторонних дестабилизирующих шагов.