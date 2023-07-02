Украинской армии особенно нужны системы создания помех.

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Советник Министра обороны Украины Юрий Сак в интервью изданию Telegraph заявил, что украинской армии не хватает вооружения от западных союзников для противодействия российским беспилотникам «Ланцет», производство которых было увеличено.

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По словам Сака, украинская разведка докладывает о наращивании производственных мощностей для увеличения производства отечественных беспилотников. Он отметил, что не хочет хвалить русских, но это неплохое оружие, которое может представлять опасность для украинских войск.

Юрий Сак добавил, что западные союзники могли бы помочь украинцам, поставив зенитные самоходные установки Gepard, австралийские броневики Hawkei и оборудование для создания помех. Последнее, как сообщает украинский чиновник, очень важный аспект в борьбе с вражескими беспилотниками, которого не хватает украинской армии.

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Что насчёт немецких установок Gepard, то они могут хорошо работать в совокупности с имеющимися средствами противовоздушной обороны. На австралийские Hawkei можно установить зенитно-ракетный комплекс малой и средней дальности NASAMS.