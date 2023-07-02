Чуть более недели назад была новость о том, что в Министерстве обороны Соединённых Штатов Америки поддерживают инициативу по поставкам Украине кассетных боеприпасов. Пентагон считает их эффективными против российской армии.
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На текущий момент в Соединённых Штатах Америки официально подтвердили рассмотрение данного вопроса. Об этом заявил глава Объединённого комитета начальников штаба Марк Милли, который уточнил, что обсуждение этого вопроса ещё продолжается.
В целом позиция штатов заключается в том, что Россия использовала кассетные боеприпасы с самого начала боевых действий, поэтому и украинцы могут их задействовать. Тем более когда европейские союзники готовы поставить Украине такой тип боеприпасов.
Стоит отметить, что использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам, принятой в 2008 году. Её утвердили более 120 государств, в том числе страны-участники НАТО. Однако ни Россия, ни Соединённые Штаты Америки, ни Украина, не подписали международный документ.