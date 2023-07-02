Президент Украины Владимир Зеленский в интервью испанской газете «Эль Мундо» подтвердил, что есть опасения касаемо подрыва Запорожской атомной электростанции. Он считает, что это может сделать российская армия.
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По словам украинского президента, украинская разведку сообщала ему о факте минирования атомного объекта взрывчаткой, а также нахождения на нём порядка пяти тысяч российских военных со всей необходимой военной техникой. Он утверждает, что эту информация подтвердили в Агентстве по атомной энергии.
Стоит отметить, что в последнее время возможность катастрофы на Запорожской АЭС очень остро стоит в Украине. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов допускал попытку подрыва атомного объекта, а украинские службы уже провели ряд учений, направленных на быструю эвакуацию гражданских лиц.
Украинские власти расценивают подрыв Запорожской АЭС как применение Россией ядерного оружия. Правда, за их словами ничего не стоит, ведь настоящие ядерные державы не озвучили свою реакцию в случае такого исхода.