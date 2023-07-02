На атомном объекте якобы есть взрывчатка.

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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью испанской газете «Эль Мундо» подтвердил, что есть опасения касаемо подрыва Запорожской атомной электростанции. Он считает, что это может сделать российская армия.

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По словам украинского президента, украинская разведку сообщала ему о факте минирования атомного объекта взрывчаткой, а также нахождения на нём порядка пяти тысяч российских военных со всей необходимой военной техникой. Он утверждает, что эту информация подтвердили в Агентстве по атомной энергии.

Стоит отметить, что в последнее время возможность катастрофы на Запорожской АЭС очень остро стоит в Украине. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов допускал попытку подрыва атомного объекта, а украинские службы уже провели ряд учений, направленных на быструю эвакуацию гражданских лиц.

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Украинские власти расценивают подрыв Запорожской АЭС как применение Россией ядерного оружия. Правда, за их словами ничего не стоит, ведь настоящие ядерные державы не озвучили свою реакцию в случае такого исхода.