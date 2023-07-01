Штаты продолжат помогать украинцам.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о достигнутом украинской армией «определённом успехе» во время контрнаступления. Это говорит о дальнейшей военной поддержки со стороны штатов.

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По словам Кирби, между украинским и американским правительством есть постоянная связь: украинцы докладывают о достигнутых успехах, а американцы выделяют новое вооружение, дают советы и обучают личный состав Вооружённых сил Украины.

Джон Кирби отметил, что украинское правительство само признаёт незначительность своих успехов, но штаты заботятся лишь о предоставлении украинской армии всего необходимого, чтобы результат продвижений был как можно лучше.

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Ранее Главнокомандующий силами НАТО на европейском континенте генерал армии Кристофер Каволи заявил об отсутствии каких-либо серьёзных успехов в наступлении со стороны украинской армии. В любом случае, пока что штаты относятся терпеливо к отсутствию результатов украинского контрнаступления, но если ситуация не изменится к осени, то, возможно, они пересмотрят свою политику касаемо Украины.