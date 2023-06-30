Он считает, что численный перевес россиян даёт о себе знать.

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Издание Financial Times пишет, что Командующий Объединёнными силами НАТО на европейском континенте генерал армии Соединённых Штатов Америки Кристофер Каволи признал отсутствие каких-либо существенных успехов украинского контрнаступления за последнее время.

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Такое заявление он озвучил в частном порядке на прошлой неделе. Американский военачальник отмечает, что российская оборона оказалась сильнее, чем ожидалось, а численный перевес российской армии создаёт дополнительные проблемы для украинской армии.

Высокопоставленный европейский дипломат, являющийся источником издания, заявляет, что исход контрнаступления окажет прямое влияние на отношение запада к Киеву, дальнейшее финансирование, поддержку и другие события. Украинская позиция на мирных переговоров тоже зависит от успехов страны на поле боя.

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Ранее Министр обороны Украины Алексей Резников признал, что ожидания от контрнаступления оказались слишком завышенными, а усиленная российская оборона, особенно минные поля, очень сильны. Он уверяет, что в дальнейшем ситуация поменяется в пользу украинцев.