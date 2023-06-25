С момента начала контрнаступления украинская армия существенно не продвинулась.

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Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что ожидания от украинского контрнаступления оказались слишком преувеличены в отношении имеющегося плана. Он добавил, что во время ведения боевых действий есть различные обстоятельства и препятствия.

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Украинский министр отметил, что российские оборонительные сооружения очень сильны, особенно минные поля. Именно на минах в первые дни контрнаступления украинская армия одержала бессмысленные потери западной техники.

В то же время Резников подчёркивает, что текущие действия Вооружённых сил Украины не являются главным наступлением и когда идёт речь про украинское контрнаступление, блицкриг тут не обсуждается.

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Глава украинского оборонного ведомства предполагает, что 2023 год всё же станет переломным и ещё произойдут события, которые сыграют решающее значение в исходе боевых действий. Он подтвердил, что основной целью контрнаступление является блокирование сухопутного коридора с Крымом, но это не единственный сценарий. Окончательное решение, какому плану следовать, будет принято исходя из положения дел на линии боевого соприкосновения.