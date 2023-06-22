Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
На осушенном дне Каховского водохранилища активизировались искатели исторических ценностей
Но украинским властям это не нравится
рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

После осушения Каховского водохранилища на поверхности, ранее укрытой водой, начали находить различные исторические ценности, включая каски немецких военных ещё со времён Второй мировой войны и другое военное обмундирование прошлого века. Несомненно, что появились и те, кто увидели возможность заработать на этом.

реклама

Украинские правоохранительные органы в Запорожье взялись за вопрос борьбы с «чёрными археологами», которым фактически объявили войну. Полиция уже начала задерживать граждан, рыщущих что-то на поверхности бывшего Каховского водохранилища. Впрочем, ценность представляют любые осушенные участки земли. На троих авантюристов уже были составлены административные протоколы, а им грозит штраф на сумму до 114 тысяч гривен(3 100~ долларов), в случае неуплаты может рассматриваться вопрос лишения свободы.

Связанно это и с тем, что украинские учёные формируют археологическую экспедицию, которая будет заниматься раскопками и поиском исторических памятников времён казачества и Средневековья.

рекомендации
MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
RTX 4060 Ti за гроши в Регарде
-30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр
-35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
На порядок упала цена S22 Ultra
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз
- 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену
MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Директор департамента культуры и информационной политики Запорожской области считает, что «чёрные копатели» не только крадут у государства, но и разрушают исторические достопримечательности.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #каховское водохранилище
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В России снова обсуждают разблокировку ряда пиратских видеосервисов
EGRAG CRYPTO прогнозирует рост XRP в 200 раз до 2024 года
По данным Coinglass за последние 24 часа было ликвидировано short позиций на сумму 161 290 000 $
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Соединенные Штаты признали ошибку, из-за которой Украина получала военную технику по завышенной цене
6
Российские музеи выстроились в очередь за подбитыми танками семейства "Leopard"
20
S.T.A.L.K.E.R. 2 скорее всего не выйдет никогда
38
Инвесторы Bitcoin хранят на «спящих кошельках» 15,2 млн BTC
1
В сети появилось видео успешного перехвата дрона-камикадзе "Герань 2" экипажем МиГ-29 ВСУ
10
Российский боец уничтожил Leopard 2 из гранатомёта и получил премию в 1 000 000 рублей
4
В Европе Toyota надеется к 2035 году перейти на продажу только электромобилей
+
48 смартфонов Xiaomi завершили жизненный цикл и не получат прошивку MIUI 15 на Android 14
+
Российские войска в боях за Новодонецкое заполучили новый трофей — американский MRAP Oshkosh M-ATV
+
Пригожин: Вагнер набирает геймеров из-за их опыта и реакции
5
Евросоюз не сможет законным способом конфисковать российские активы
+
Видеокарта GeForce RTX 4060 обнаружилась в бенчмарке Geekbench
+
GeForce RTX 4060 засветилась в немецкой рознице по цене 339 евро, но купить видеокарту пока нельзя
+
Австралия расторгла 99-летний договор на аренду земли с РФ
4
Нейросеть предсказала стоимость Solana на 1 июля
+
Сырский: ВСУ не могут отбить у России Бахмут из-за дождей и слякоти, поскольку танки вязнут в грязи
7
ВСУ подтягивают к Пятихаткам резервы
+
В рамках подготовки к сдаче Тайваня СМИ пугают американцев китайской базой на Кубе
2
Сколько vivo V27e можно купить по цене iPhone 14 Pro, и чем хорош смартфон с надкушенным яблоком
1
Евросоюз ужесточит контроль за деятельностью европейских компаний в Китае
+

Популярные статьи

Разрушение Каховской ГЭС приведёт к массовым отключениям энергии на Юге и затруднениям у ВСУ
15
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
11
Продолжение клоунады: Microsoft покупает Activision Blizzard за 69 млрд $
15
Почему сборка собственного ПК всё ещё является разумным шагом в 2023 году
40
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790I Edge WIFI
23
Битва офисных «гигантов» - Intel Core i3 8100 vs Intel Core i3 9100
26
Обзор компактного смартфона Unihertz Jelly Star – маленький, да функциональненький
1
Фанаты Sony PlayStation против выхода эксклюзивов на XBoX
11
Миротворческая позиция Африки по Украине укрепила важность Чёрного континента на международной арене
14
Мои впечатления от игры Sleeping Dogs. Часть 3
2

Сейчас обсуждают

Klo Klo
15:29
реально, наверно просто так проявляют, подумаешь, войну развязали в 21 веке
S.T.A.L.K.E.R. 2 скорее всего не выйдет никогда
Yilec
15:26
"Замедленное контрнаступление" - новые речекряки от западных "экспертов" и "свободных" СМИ 🤡
Украина может использовать замедленное контрнаступление в свою пользу - ISW
FelsheR-BAN100823
15:23
оштрафовали
Российский боец уничтожил Leopard 2 из гранатомёта и получил премию в 1 000 000 рублей
Валерий Нежельский
15:22
Американцы теперь точно не пришлют свои абрамсы, они не хотят таким образом пополнить музеи России этой техникой, ну и правильно, и пускай помнят что это им не Ирак, тут и просторы, и разбитые дороги,...
Российские музеи выстроились в очередь за подбитыми танками семейства "Leopard"
FobOrgan
15:19
И эти судя по всему горят? Вон пламя какое на картинке! Этож даже вообще не красная линия, судя по заявлениям гаранта про F16.
Госсекретарь США Блинкен попросил Си Цзиньпина повлиять на Северную Корею
FelsheR-BAN100823
15:18
Пиратские то зачем разблокировать, и так зайдут и скачают кому надо)?
В России снова обсуждают разблокировку ряда пиратских видеосервисов
Макеев Никита
15:11
На Руси есть поговорка: "Дураку половину работы не показывают". Так в чём ты там разбираешься?
Разбираюсь в информации о потерях ВСУ в ходе великого контрнаступления и не только
Артём Николаев
14:59
Компания WesternRus, продающая российским кинотеатрам ключи для показа голливудских премьер, недоступных в стране официально, приостановила деятельность. Поставщик решил прекратить работу на неопредел...
В России снова обсуждают разблокировку ряда пиратских видеосервисов
Артём Николаев
14:41
Правильные люди вчера закрылись об жадных хомяков на поллярда. А дальше хомяки будут искать ещё больших дураков. В итоге опять зафиксируют убыток продав всё по цене ниже 20к (а она ещё будет).
Glassnode: следующие 6-12 месяцев могут быть относительно скучными для криптоинвесторов
Андрей Попов
14:39
Интересно конечно. Другие хотят стать независимыми из-за того, что американцы сказали ASML не продавать кому то оборудования, они и не продадут. И что тогда делать?
Представитель ASML пояснил, почему не надо гнаться за технологическим суверенитетом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем