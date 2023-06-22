После осушения Каховского водохранилища на поверхности, ранее укрытой водой, начали находить различные исторические ценности, включая каски немецких военных ещё со времён Второй мировой войны и другое военное обмундирование прошлого века. Несомненно, что появились и те, кто увидели возможность заработать на этом.
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Украинские правоохранительные органы в Запорожье взялись за вопрос борьбы с «чёрными археологами», которым фактически объявили войну. Полиция уже начала задерживать граждан, рыщущих что-то на поверхности бывшего Каховского водохранилища. Впрочем, ценность представляют любые осушенные участки земли. На троих авантюристов уже были составлены административные протоколы, а им грозит штраф на сумму до 114 тысяч гривен(3 100~ долларов), в случае неуплаты может рассматриваться вопрос лишения свободы.
Связанно это и с тем, что украинские учёные формируют археологическую экспедицию, которая будет заниматься раскопками и поиском исторических памятников времён казачества и Средневековья.
Директор департамента культуры и информационной политики Запорожской области считает, что «чёрные копатели» не только крадут у государства, но и разрушают исторические достопримечательности.