Такой исход он назвал втягивающим США и Великобританию в боевые действия.

4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри

iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

На заседании коллегии Министерства обороны России министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы Украины планируют нанести удары по российским территориям, в частности по Крыму, американскими ракетами от M142 HIMARS и французско-британскими Storm Shadow.

реклама

Российский министр уверяет, что если этот исход всё-таки окажется реальным, то он будет означать полноценное втягивание Соединённых Штатов Америки и Великобритании в боевые действия. В таком случае он пригрозил украинцам, что будут нанесены незамедлительные удары по центрам принятия решений на украинских территориях.

рекомендации MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 4060 Ti за гроши в Регарде -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр -25% на Xiaomi POCO F5 Pro 12/256Gb RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс 120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti -10000р на MSI 3070 = цена в рублях падает RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Дальнобойные ракеты Storm Shadow были переданы украинской армии Великобритании ещё в мае, причём произошло это неожиданно и без каких-либо анонсов, учитывая важность события. Уже через некоторое время ракетами начали поражать объекты в зоне боевых действия, а первой целью стал Луганск. Сергей Шойгу также упомянул на заседании, что украинские силы предпринимают попытки проведения наступательных операций на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлении, применяя западную технику.