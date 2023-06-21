На заседании коллегии Министерства обороны России министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы Украины планируют нанести удары по российским территориям, в частности по Крыму, американскими ракетами от M142 HIMARS и французско-британскими Storm Shadow.
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Российский министр уверяет, что если этот исход всё-таки окажется реальным, то он будет означать полноценное втягивание Соединённых Штатов Америки и Великобритании в боевые действия. В таком случае он пригрозил украинцам, что будут нанесены незамедлительные удары по центрам принятия решений на украинских территориях.
Дальнобойные ракеты Storm Shadow были переданы украинской армии Великобритании ещё в мае, причём произошло это неожиданно и без каких-либо анонсов, учитывая важность события. Уже через некоторое время ракетами начали поражать объекты в зоне боевых действия, а первой целью стал Луганск. Сергей Шойгу также упомянул на заседании, что украинские силы предпринимают попытки проведения наступательных операций на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлении, применяя западную технику.