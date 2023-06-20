До этих пор не было прозрачных доказательств, что он жив или не ранен.

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В официальном Facebook Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного появилось видео с его участием. На нём показано как украинский генерал проводит совещание одной из группировок войск, якобы выполняющей самые сложные задачи в районах, где идут ожесточённые бои.

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Валерий Залужный уточнил, что в организации совещания ему помогал начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Сергей Шаптала.

По словам главнокомандующего украинской армией, россияне всячески пытаются не допустить продвижение украинских подразделений. Для этого российская армия развернула систему фортификационных укреплений с плотными минированиями местности, а также задействовала людские резервы для численного преимущества.

Залужный утверждает, что несмотря на усилия российских военных, украинская армия продолжает возвращать свои территории и действует исходя из имеющегося плана.

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Стоит отметить, что это первый за долгое время визит украинского командира на передовую. До этого официальные украинские источники ограничивались фотографиями Залужного сомнительного качества.