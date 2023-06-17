Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал на возможность отказа от плана действия по членству в североатлантическом альянсе для Украины, тем самым допустив вступление страны в военный блок без проведения соответствующих демократических и военных реформ.
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Как отмечает Politico, такое решение вызвало одобрение и у Президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена, поэтому он планирует обсудить его на очередной встрече с главой НАТО. Нюанс в том, что даже в случае отказа от выполнения плана действий по членству в североатлантическом альянсе для Украины, вступить в военный блок страна не сможет до тех пор, пока на её территориях идут боевые действия.
Ранее новоизбранный президент Латвии Эдгарс Ринкевичс указывал на проблему членства Украины в НАТО, называя главной помехой для этого не пророссийские правительства стран-участников военного блока, а внутренние разногласия в североатлантическом альянсе. Участники альянса просто не понимают, как им действовать, учитывая пятую статью Вашингтонского договора, гарантирующего коллективную безопасность.