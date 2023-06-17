Проходящий с 15 по 18 июня Петербургский международный экономический форум-2023 включает в себя ряд мероприятий, пресс-релизов известных политиков и других заявлений, которые как напрямую затрагивают экономические темы, так и выходят за рамки этого, зашагивая, например, в политику. Тем не менее, на форуме было подписано 691 соглашение, общая стоимость которых достигает 5,639 триллионов рублей.
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал ситуацию с проходящим экономическим форумом, сравнив его с «пиром во время чумы»
По мнению политика, мероприятие ничто не связывает с экономикой, оно больше похоже на олицетворение светского образа жизни и вечеринок, которые когда-то проходили в Лондоне. Пригожин считает, что именно недостаток таких «вечеринок» для российских элит стало причиной проведения подобных форумов.
В приложениях к своему комментарию по ситуации, Евгений Пригожин опубликовал фото-карточки, где сравнивается два мира: гражданка - мероприятие вроде Петербургского экономического форума, и фронт - ранения, боевые потери, уничтоженная военная техника и разрушения.