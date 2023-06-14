Предоставить Украине статус участника НАТО пока невозможно.

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Новоизбранный президент Латвии Эдгарс Ринкевичс рассказал о главных проблемах членства Украины в НАТО и что не пророссийская Венгрия является главным препятствием для этого. Он видит источник проблем в другом.

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По словам латвийского президента, блокирование вступления Украины в североатлантический альянс связано не с венгерской позицией, а внутренними разногласиями в военном блоке. Ряд стран имеют полное непонимание, что будет, если воюющее государство присоединится в НАТО и что это будет означать в контексте пятой статьи Вашингтонского договора, определяющей положение коллективной обороны стран-участников блока.

Причём этот вопрос заставляет задуматься не несколько стран, а большую часть североатлантического альянса, пытающейся оценить риски.

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Эдгарс Ринкевичс подчеркнул, что когда боевые действия на украинских территориях закончатся и проблема будет исчерпана, то тогда никаких препятствий для вступления украинцев в НАТО не будет. Проще говоря, ещё один европейский чиновник упомянул невозможность вступления в военный блок для Украины, пока идут боевые действия.