Цели такого решения подробно не объяснены.

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время своего выступления в Государственной думе, комментируя законопроект о запрете трансгендерных переходов, заявил, что получил поручение от российского президента Владимира Путина основать в Центре психиатрии и наркологии имени Сербского институт по изучению ЛГБТ.

По словам российского министра, в новообразованной министерстве учёные будут работать над изучением ряда новых направлений, в том числе общественного поведения представителей ЛГБТ-сообщества.

Михаил Мурашко добавил, что в Министерстве здравоохранения уже ранее работали над изучением людей с гомосексуальными наклонностями. Не уточняется, планируют ли научные деятели задуматься о внедрении консервативных методик работы с данной проблемой и такими людьми, которые запрещены Всемирной организацией здравоохранения, а Организация Объединенных Наций и вовсе приравнивает их пыткам.

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Какая основная цель исследования людей с нетрадиционными ориентациями, в чём она будет выражаться - пока непонятно.