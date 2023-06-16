реклама
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время своего выступления в Государственной думе, комментируя законопроект о запрете трансгендерных переходов, заявил, что получил поручение от российского президента Владимира Путина основать в Центре психиатрии и наркологии имени Сербского институт по изучению ЛГБТ.
По словам российского министра, в новообразованной министерстве учёные будут работать над изучением ряда новых направлений, в том числе общественного поведения представителей ЛГБТ-сообщества.
Михаил Мурашко добавил, что в Министерстве здравоохранения уже ранее работали над изучением людей с гомосексуальными наклонностями. Не уточняется, планируют ли научные деятели задуматься о внедрении консервативных методик работы с данной проблемой и такими людьми, которые запрещены Всемирной организацией здравоохранения, а Организация Объединенных Наций и вовсе приравнивает их пыткам.
Какая основная цель исследования людей с нетрадиционными ориентациями, в чём она будет выражаться - пока непонятно.