Иран может пойти на уступки штатам взамен на смягчение санкций.

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Новая ядерная программа Ирана, которая не подлежала какому-либо сдерживанию со стороны Соединённых Штатов Америки, стала причиной ухудшения отношений между Тегераном и странами запада. Однако, как пишет The New York Times, страны возобновили тайные переговоры для снижения напряжённости ситуации.

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Соединённые Штаты Америки планирует сдержать развитие иранской ядерной программы, потребовав от Ирана обогащать уран не выше 60%, сохранив уже наработанные объёмы. К тому же страна должна сократить количество нападений на американских чиновников в Сирии и Ираке, а также отказаться от возможных поставок России баллистических ракет.

В свою очередь, американское правительство планирует смягчить санкции против страны. Соединённые Штаты Америки перестанут перехватывать иностранные танкеры с иранской нефтью, не будут выдвигать новые карательные резолюции в Организацию Объединённых наций или Международное агентство по атомной энергии касаемо развития ядерной программы страны.

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В дополнение к этому Иран хочет разморозить средства на иранских фондах, замороженные в Южной Корее. Их общая сумма равна 7 миллиардам долларов.