Вопрос вступления Украины в НАТО остаётся актуальным по сей день, ведь принимать страну в североатлантический альянс во время проходящих боевых действия не собирается, да и после их завершения ситуация до сих пор не является ясной.
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Европейский парламент принял резолюцию, в которой страны-участники НАТО призваны поддержать членство Украины в военном блоке, но после окончания боевых действий. До тех пор они просят поддерживать военное сотрудничество с украинцами, чтобы предоставить им достаточные гарантии безопасности. Резолюцию поддержали 425 депутатов, против высказались 38 и воздержались 42.
Европарламент также выразил надежду на проведение переговоров по вступлению Украины в Европейский союз уже в этом году.
Стоит отметить, что ранее новоизбранный президент Латвии Эдгарс Ринкевичс обозначал проблему вступления Украины в НАТО не позицией Венгрии или пророссийских правительств, а внутренними разногласия в североатлантическом альянсе, в частности из-за пятой статьи, гарантирующей коллективную безопасность стран-участников.