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Зеленский назвал успех украинского контрнаступления залогом победы Украины
Он рассказал о положительной, но одновременно сложной ситуации для украинской армии.
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Пока что идущее украинское контрнаступление оставляет за собой небольшие территориальные изменения и большие ожидания. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News заявил, что значимость контрнаступления крайне велика, а от украинского успеха зависит победа Украины в боевых действиях.

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Украинский президент обозначил свою постоянную связь с военными на передовой, добавив, что ему докладывают в целом положительные новости, но с примечанием о сложной обстановке.

Журналисты NBC News добавили, что от результатов украинского контрнаступления зависят как территориальные приобретения, так и позиция Украины во время переговорного процесса, дальнейшая поддержка украинской армии союзниками.

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Стоит напомнить, что не так давно Генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявлял о своей неуверенности в возможностях контрнаступления стать переломным моментом в боевых действия. Он отметил, что ситуацию пока всё-таки рано оценивать, но именно наступательные операции могут позволить украинцам выбить более выгодную позицию на переговорах.

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#россия #украина #зеленский #контрнаступление
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