Ранее говорилось, что оно поможет усилить украинскую позицию на переговорах.

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

Западные чиновники неоднократно упоминали о необходимости украинского контрнаступления, которое хоть и не даст Украине возможности вернуть границы по состоянию на 1991 год, но позволит получить более сильную позицию во время переговорного процесса с российскими властями. Таким образом, украинское правительство желает иметь более выгодную позицию на переговорах.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг озвучил мысль, что сейчас он не может быть уверенным в возможности украинского контрнаступления стать переломным событием за всё время боевых действий. При этом он добавил, что украинцы уже имеют успех на поле боя и всё ещё впереди.

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Столтенберг напомнил вышеописанный тезис о том, что украинская армия проводит наступательные операции для усиления своей позиции во время переговорного процесса. Он считает, что именно таким способом украинцы могут убедить Россию в бессмысленности дальнейшего ведения боевых действий и необходимости закончить их на справедливых условия, то есть без ультиматумов по территориальному вопросу.