Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью «Россия 1», что после окончания боевых действий на украинских территориях, для чего уже имеются определённые предпосылки, проблемы для россиян и белорусов не закончатся. И винит он в этом запад.
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Лукашенко подчеркнул возможную угрозу с территорий Польши, Латвии, Литвы и отсутствие гарантий безопасности от стран. Он сообщает, что «очумелые натовцы» проводят свои учения и упрекают Белоруссию в размещении российского тактического ядерного оружия на своих территориях. Белорусский президент в очередной раз подчеркнул, что вопрос с Украиной будет решён, но на этом проблему с западом не закончатся.
Александр Лукашенко добавил, что на западе очень опасаются применения ядерного оружия по украинским территорий, как и в принципе ядерной катастрофы. Такие же опасения присутствуют и у россиян с белорусами, но если запад перейдёт «эти линии», как они любят это делать, то «им будет очень больно»
Ранее Александр Лукашенко предупредил о применении ядерного оружия без колебаний, если вдруг появится угроза для белорусской независимости.