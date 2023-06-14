В марте появилась информация о том, что Россия разместит своё тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Предполагается, что всё необходимое для этого начнут реализовывать уже с июля этого года.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае проявления агрессии в сторону белорусского государства, применение тактического ядерного оружия произойдёт без каких-либо колебаний. Правда, не уточнил, кто будет ответственный за применения ядерного оружия в таком случае.
В то же время размещение Россией ядерного оружия на территории Беларуси он назвал своим требованием к российской стороне, которое выдвинуто для гарантирования белорусской независимости.
Стоит отметить, что Беларусь не обладает ядерным арсеналом, а на её территории всего лишь размещено российское ядерное оружие, управляемое с Москвы, ведь именно российское государство входит в «ядерный клуб» и, по заявлению Путина, не собирается нарушать договор о нераспространении ядерного оружия. При таком раскладе заявления Лукашенко кажутся не очень убедительными.