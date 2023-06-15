Правда, вряд ли речь о полноценной передаче.

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

В марте российский президент Владимир Путин объявил о размещении тактического ядерного оружия на территорию Белоруссии. Предполагалось, что с июля будут предприняты все необходимые шаги для завершения процедуры передислокации ядерного оружия. Путин добавил, что речь идёт не о передаче оружия, так как Россия придерживается договора о нераспространении ядерного оружия, а лишь его размещении на белорусских территориях по примеру НАТО.

реклама

Однако в заявлениях белорусского президента Александра Лукашенко неоднократно были такие моменты, когда он заявлял будто о полноценной передаче ядерного оружия Россией. Так, например, Лукашенко недавно пригрозил без колебаний применить ядерное оружие в случае обнаружения факта агрессии по отношению к Белоруссии.

Вчера же белорусский президент в интервью российской журналистке Ольге Скабеевой заявил о получении от России тактического ядерного оружия, в частности атомных бомб. Он уточнил, что переданные бомбы мощнее тех, которые сбрасывали в 1945 году на Хиросиму и Нагасаки, добавив о их способности убить миллион человек.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь -30% на стиралку Бош 4 серии iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать 3070 MSI дешевле 50 тр в Регарде -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок -300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet RTX 3070 за 45 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

Александр Лукашенко не счёл нужным упоминать, что на территории Белоруссии лишь дислоцируется российское ядерное оружие, управление которым осуществляют из Москвы.