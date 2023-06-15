В марте российский президент Владимир Путин объявил о размещении тактического ядерного оружия на территорию Белоруссии. Предполагалось, что с июля будут предприняты все необходимые шаги для завершения процедуры передислокации ядерного оружия. Путин добавил, что речь идёт не о передаче оружия, так как Россия придерживается договора о нераспространении ядерного оружия, а лишь его размещении на белорусских территориях по примеру НАТО.
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Однако в заявлениях белорусского президента Александра Лукашенко неоднократно были такие моменты, когда он заявлял будто о полноценной передаче ядерного оружия Россией. Так, например, Лукашенко недавно пригрозил без колебаний применить ядерное оружие в случае обнаружения факта агрессии по отношению к Белоруссии.
Вчера же белорусский президент в интервью российской журналистке Ольге Скабеевой заявил о получении от России тактического ядерного оружия, в частности атомных бомб. Он уточнил, что переданные бомбы мощнее тех, которые сбрасывали в 1945 году на Хиросиму и Нагасаки, добавив о их способности убить миллион человек.
Александр Лукашенко не счёл нужным упоминать, что на территории Белоруссии лишь дислоцируется российское ядерное оружие, управление которым осуществляют из Москвы.