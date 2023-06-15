Делимханов был ранен во время визита в зону боевых действий.

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После появившейся информации о том, что депутат Государственной думы Адам Делимханов, представляющий Чеченскую республику, был ранен во время служебного визита в зону боевых действий, глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к украинской разведке с просьбой.

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Кадыров попросил, чтобы украинская разведка предоставила ему всю информацию, в том числе по какому именно месту и позициям был нанесён удар Вооружёнными силами Украины, в результате которого был ранен российский депутат. Он мотивирует это желанием найти своего «дорогого брата»

Глава Чечни отметил, что не может выйти на связь с Адамом Делимхановым и предлагает вознаграждение за содействие в его поиске. Через некоторое время Кадыров заявил, что ранение российского депутата - фейк, который он решил поддержать, чтобы якобы открыть глаза украинцам на украинскую дезинформацию.

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Стоит напомнить, что в начале июня из-за конфликта основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с Рамзаном Кадыровым, Адам Делимханов назвал первого блогером, орущим на весь мир о проблемах. Тогда же он предложил чеченскому политику встретиться «лицом к лицу», чтобы решить все проблемы.