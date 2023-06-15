В последнее время Россия участила воздушные атаки по украинским территориям, в том числе беспилотными летательными аппаратами иранского производства и отечественными ракетами «Калибр» Стоит напомнить, что спикер Военно-воздушных сил Вооружённых сил Украины Юрий Игнат называл проблему иранских дронов одной из основной, ведь выявить беспилотник сложно, а сбивать его порой приходится дорогостоящими ракетами противовоздушной обороны.
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Тем не менее, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал ситуацию с учащёнными атаками российскими ракетами «Калибр», которые уже дважды на этой неделе атаковали Одессу. Некоторые из них выполнили свою боевую задачу.
По словам украинского чиновника, ракеты «Калибр» делаются из более чем сорока иностранных комплектующих. Речь идёт о микроэлектронике, без которой производство баллистических ракет стало бы невозможно. Андрей Ермак призвал ужесточить антироссийские санкции, чтобы навредить цепочке производства ракет.
Можно отметить, что до 24 февраля 2022 года в российской военной техники использовалось много западных деталей, но из-за введения санкций, России пришлось перейти на китайские и другие аналоги.