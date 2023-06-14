Он выразил обеспокоенность этой ситуацией.

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Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал ситуацию с проходящим контрнаступлением Вооружённых сил Украины, отметив, что оно дальше будет только усиливаться. Есть и моменты, которые беспокоят сербского президента.

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По мнению Вучича, российский ответ на украинское контрнаступление будет неслабым, но только при одном условии: если у россиян останутся силы. Он выразил свою обеспокоенность по происходящей ситуации.

Стоит отметить, что ранее сербский президент уже заявлял об усиленном давлении на его страну со стороны международного сообщества. Скорее всего, политик имел в виду, что страны запада требуют от сербского правительства присоединиться к антироссийским санкциям, когда Москва рассчитывает на поддержку со стороны сербов.

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Несмотря на то, что Александр Вучич заявлял о нежелании поддерживать какую-либо из сторон конфликта, всё же недавно с его уст прозвучало интересное заявление. Он сообщил, что сербское оружие действительно поставляется украинской армии, но сербское правительство никак не собирается препятствовать этому.