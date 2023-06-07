Президент Сербии Александр Вучич в интервью изданию Financial Times подтвердил, что хотя Сербия отказалась напрямую поставлять своё оружие украинской армии, он не исключает попадание сербских боеприпасов в арсенал украинской армии. Было уточнено, что бороться с этим никто не собирается.
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Сербский президент упомянул, что Сербия идёт по натянутому канату отношений между Москвой и западными странами и помогать России никак не собирается. Он добавил, что сербское правительство поддержало резолюции Организации Объединённых Наций, осуждающие действия российской армии на украинских территориях, утвердило запрет на реэкспорт технологий двойного значения для производства дронов, отказалось быть хабом для реэкспорта чего-либо в Россию.
Александр Вучич вспомнил старые времена, когда он встречался с российским президентом Владимиром Путиным каждые три месяца. Однако это прошло и он не выходит на связь с Кремлём уже больше года, лишь принимая у себя в стране делегации из Москвы.
Financial Times допускают, что Сербия решила стать лояльнее к западным странам из-за решения Соединённых Штатов Америки, Европейского союза и НАТО поддержать сербов во вспышке этнической напряжённости в Косово.