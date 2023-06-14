Он считает, что украинцы действуют грамотно.

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С момента начала украинского контрнаступления в сети неоднократно критиковали украинскую армию за отсутствие каких-либо весомых успехов и огромные потери, в особенности по бронетехнике. Так, например, по данным Министерства обороны России, было ликвидировано 7 немецких танков Leopard 2.

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Однако основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выразил иное мнение, полностью идущее поперёк вышеописанного. Он отметил, что украинская армия делает всё грамотно и аккуратно, подрезая определённые части на Запорожском направлении, прикрывая свой левый фланг. Пригожин отметил, что украинцы заявляют о взятии под свой контроль около 100 квадратных километров территории, но по его данным цифра немного больше. Стоит отметить, что информация не подтверждена российскими официальными лицами.

Что насчёт потерь, то Евгений Пригожин говорит о уничтоженных двух поставленных Украине немецких танков Leopard 2 и нескольких американских боевых машин пехоты M2 «Брэдли», называя это обычными боевыми потерями.

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Свой месседж бизнесмен подытожил тем, что «рано радоваться» и «нужно мобилизоваться», а украинская армия не остановится на достигнутом.