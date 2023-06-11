Не так давно в Иране была представлена новая гиперзвуковая ракета «Фаттах», что в переводе означает «Победа», дальность которой достигает 1,4 тысяч километров. На церемонии присутствовал иранский президент Ибрахим Раиси, а также высокопоставленные офицеры Корпуса стражей исламской революции.
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Издание Military Watch Magazine сообщает, что особую роль в создании иранской гиперзвуковой ракеты сыграла Северная Корея. Страна когда-то поставляла Ирану свои ракеты Hwasong-6, Rodong-1, а также Hwasong-10 дальностью до 4 тысяч километров. Именно это дало толчок производству собственного оружия в Иране. Стоит отметить, что Иран неоднократно производил «своё» оружие на основе чужого, например американского.
На текущий момент гиперзвуковое ракетное оружие имеется лишь у России, Китая, Северной Кореи и с недавних пор Ирана, хотя их вариант оружия значительно уступает имеющемуся у вышеперечисленных стран. Соединённые Штаты Америки пока не производят собственное гиперзвуковое оружие, впрочем, не считая его важным.