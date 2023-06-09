Не так давно была новость, что в Харьковской области был взорван канал аммиакопровода «Тольятти - Одесса», из-за чего транзит аммиака Россией через украинские территории даже теоретически стал невозможен. Россия хотела добиться разблокирования транзита аммиака через этот аммиакопровод в рамках зернового соглашения.
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Как сообщает Министр промышленности России Денис Мантуров, российское правительство рассчитывает до конца года ввести в эксплуатацию собственный аммиакопровод в Тамани.
В то же время, Россия готова продолжить транзит аммиака через украинские территории, если повреждённый аммиакопровод «Тольятти - Одесса» будет восстановлен. Предполагается, что на это необходимо 1- 3 месяцев, а российских специалистов не подпустят к решению ситуации.
Построенный ещё в советское время аммиакопровод «Тольятти - Одесса» позволял транспортировать аммиак в страны Европы. Однако 24 февраля 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский приостановил работу аммиакопровода на фоне начавшихся боевых действий.