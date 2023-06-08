Президент Польши Анджей Дуда во время саммита «Бухарестской девятки» объявил, что действия белорусского президента Александра Лукашенко несут угрозу и призвал страны-участники НАТО принять участие в развале российско-белорусского союза.
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Он считает, что страны, принявшие участие в саммите, имеющие относительно близкие границы с Украиной, в первую очередь затронуты конфликтом и должны совместно решать все «гибридные атаки на европейских границах», в частности было упомянуто размещение российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, содружество между странами.
Одной из мер, озвученных Анджеем Дудой для противодействия российским действиям, он назвал повышение европейских оборонных бюджетов на суммы свыше 2% от ВВП, которые должны быть самым минимумом для всех стран Европы. Стоит отметить, что сама Польша планирует нарастить свой военный бюджет до суммы 4% от ВВП, а численность армии увеличить до 300 тысяч военнослужащих.