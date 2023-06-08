Произошло это на саммите «Бухарестской девятки»

В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

Президент Польши Анджей Дуда во время саммита «Бухарестской девятки» объявил, что действия белорусского президента Александра Лукашенко несут угрозу и призвал страны-участники НАТО принять участие в развале российско-белорусского союза.

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Он считает, что страны, принявшие участие в саммите, имеющие относительно близкие границы с Украиной, в первую очередь затронуты конфликтом и должны совместно решать все «гибридные атаки на европейских границах», в частности было упомянуто размещение российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, содружество между странами.

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Одной из мер, озвученных Анджеем Дудой для противодействия российским действиям, он назвал повышение европейских оборонных бюджетов на суммы свыше 2% от ВВП, которые должны быть самым минимумом для всех стран Европы. Стоит отметить, что сама Польша планирует нарастить свой военный бюджет до суммы 4% от ВВП, а численность армии увеличить до 300 тысяч военнослужащих.

