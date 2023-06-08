Дуглас Макгрегор, являющийся полковником запаса, теоретиком военного дела и бывшим советником главы Пентагона, рассказал о первых шагах украинского контрнаступления. Он упомянул о трёх крупных атаках на фронте в 900 миль, произошедших на выходных.
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По словам американского офицера в отставке, украинская армия понесла большие потери, если сравнивать их с российскими. Он назвал числа в 4 тысячи погибших украинских военных, потерянных 54 танков, 210 боевых машин пехоты, 134 грузовиков. Дуглас не уточнил источник озвученных им данных, хотя с уверенностью можно сказать, что цифры очень утрированы.
Дуглас Макгрегор считает, что ситуация отображает его суждения о плотно интегрированной российской обороне, прорвать которую сейчас является достаточно проблематичной задачей. В то же время в успехе российской армии, если она пойдёт в наступление, он не сомневается.
Стоит отметить, что бывший американский военнослужащий неоднократно выделялся своей пророссийской позицией, антилиберализмом и приверженностью к политике бывшего Президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа.