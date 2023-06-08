Однако заявление в Гаагу украинцы уже написали.

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В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

Произошедший подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции помимо катастрофический последствий принёс за собой логическую череду событий: Россия обвиняет в совершённом украинцев, Украина обвиняет в совершённом россиян.

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Однако, как заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild, на текущий момент у украинского правительства нет доказательств, чтобы обвинять Россию в совершении подрыва дамбы. Украинский президент подчеркнул, что для подробных разбирательств нужен доступ на левый берег и когда они его получат, то проведут своё расследование. При этом Зеленский уточнил, что обвинения с России не снимает.

После подрыва дамбы украинское правительство при первой же возможности подало заявление в Международный уголовный суд с просьбой провести объективное и беспристрастное расследование. Нюанс в том, что Москва не признаёт компетенцию Гааги.

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На текущий момент Россию обвиняют в подрыве дамбы только Великобритания и Европейский союз. Соединённые Штаты Америки не готовы давать комментариев.