Генеральная ассамблея Организации Объединённых Наций организовала выборы непостоянных членов Совета безопасности в восточноевропейском регионе из-за появившейся кандидатуры Беларуси, которая претендовала на место вместе со Словенией. Выборы прошли 6 июня.
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Предполагалось, что если Беларусь получит место в международном совете безопасности, то сможет принимать участие в решениях, затрагивающих военный конфликт на территории Украины. Однако, как сообщается, Словения всё же одержала верх на выборах и победила Беларусь, набрав больше голосов в восточноевропейской группе.
Такая конкуренция, хотя и недолгая, выпала только на судьбу восточноевропейского региона. От Африки непостоянными членами Совета безопасности стали Алжир и Сьерра-Леоне, от Тихоокеанского региона - Южная Корея, от Латинской Америки - Гайана, и, соответственно, от Восточной Европы - Словения. Стоит напомнить, что в Совете безопасности Организации Объединённых Наций действует пять постоянных членов от следующих стран: Великобритания, Франция, США, Китай и Россия.