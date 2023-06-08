Каховское водохранилище пустеет.

В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

Подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции привёл к постепенному опустошению Каховского водохранилища, что может негативно отразиться на урожайности украинских земель. В частности речь про Херсонскую, Днепропетровскую и Запорожскую области.

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Как заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, орошение вышеуказанных областей обеспечивалось по большей степени за счёт Южно-Крымского и Каховского каналов. Из-за этого Украина потеряет приблизительно 14% от общего экспорта, на котором можно было заработать.

По словам Марчука, более чем 500 тысяч гектаров украинской земли остались без орошения. Полное отсутствие орошение территорий может привести к тому, что украинская земля в последствии станет непригодна для ведения сельского хозяйства.

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Такие овощи, как лук, капуста, морковь, свекла выращивались в основном в Херсонской и Запорожской областях. До момента восстановления дамбы Каховской гидроэлектростанции выращивание чего-либо в Херсонской области становится невозможным.

