Подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции привёл к постепенному опустошению Каховского водохранилища, что может негативно отразиться на урожайности украинских земель. В частности речь про Херсонскую, Днепропетровскую и Запорожскую области.
реклама
Как заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, орошение вышеуказанных областей обеспечивалось по большей степени за счёт Южно-Крымского и Каховского каналов. Из-за этого Украина потеряет приблизительно 14% от общего экспорта, на котором можно было заработать.
По словам Марчука, более чем 500 тысяч гектаров украинской земли остались без орошения. Полное отсутствие орошение территорий может привести к тому, что украинская земля в последствии станет непригодна для ведения сельского хозяйства.
Такие овощи, как лук, капуста, морковь, свекла выращивались в основном в Херсонской и Запорожской областях. До момента восстановления дамбы Каховской гидроэлектростанции выращивание чего-либо в Херсонской области становится невозможным.