Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что село Новая Таволжанка находится под обстрелами уже несколько дней и на фоне этого представители региональных властей не могут войти на территорию населённого пункта.

По его словам, основываясь на докладе главы округа, в селе находилось около ста человек, но обстрелы последних дней не позволяют уточнить информацию. Он выразил надежду на изменение ситуации, которая позволит местным властям убедить жителей покинуть населённый пункт для их же безопасности.

Более того, украинские диверсанты из «Русского добровольческого корпуса», ранее предлагавшие Гладкову выйти с ними на разговор, заодно забрав пленных российских военных, больше не имеют цели встретиться с главой области. Теперь они готовы к встрече только с московским руководством.

*Организация «Русский добровольческий корпус» признана террористической организацией на территории России.