В начале месяца ряд иностранных изданий опубликовали материалы, где обговаривали использование оружия западного образца для проведения атак на российские территории. До этого на некоторых из видео украинских диверсантов можно было заметить иностранную военную технику.
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Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов прокомментировал ситуацию, посоветовав обратиться с такими вопросами к самим украинским диверсантам, которые, по его словам, действуют полностью автономно. Что насчёт остальных вопросов, он выразил надежду на их комментирование Министерством обороны Украины.
В Соединённых Штатах Америки заявили об отсутствии возможности подтвердить участие поставленного ими оружия в атаках на Россию, с примечанием, что украинцев просили этого делать не делать. Бельгия же всерьёз заинтересована тем, что оружие для обороны и возвращения украинских территорий выходит за пределы изначальной цели поставок, поэтому сделала официальный запрос на объяснение ситуации украинскими чиновниками.