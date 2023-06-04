Министр обороны Украины Алексей Резников провёл встречу с Министром обороны Китая Ли Шанфу во время международного саммита по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, где китайский коллега предложил ему использовать «все возможные средства» для завершения боевых действий.
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Китайский министр обозначил, что украинская сторона пыталась углубить понимание Пекина в ситуации, а также Китай планирует углубить свои военные связи с Киевом, наладив военное сотрудничество между странами. Он выразил надежду, что после их встречи будет прослеживаться какая-то динамика в решении этого вопроса.
Стоит отметить, что Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин не смог провести разговор со своим китайским коллегой. Связано это с тем, что Ли Шанфу находится под американскими санкциями с 2018 года. В Китае видят в этом препятствие для установления диалога, когда в штатах не считают это чем-то зазорным.
В то же время Резников спокойно встретился и с американским министром, заявив, что Украина пользуется полной поддержкой штатов.