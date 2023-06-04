В Китае не берут звонки из США.

Во время международного саммите по безопасности «Диалог Шангри», проводимого в Сингапуре, Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин заявил об отсутствии возможности установить контакт с китайскими властями.

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По словам американского чиновника, в Пекине не берут его звонки, однако тем для обсуждений достаточно. Одна из таких - двухстороннее соглашение между странами о контроле вооружения, которое выдвинуто по инициативе Вашингтона. Непонятно, что именно хотят предложить американцы и зачем это китайцам, но факт остаётся фактом - разговаривать есть о чём.

Ллойд Остин упомянул и то, что Китай не хочет работать над выработкой «механизмов урегулирования кризисных ситуаций» при совместном участии вооружённых сил двух стран.

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Стоит отметить, что глава американского оборонного ведомства планировал встретиться со своим китайским коллегой на саммите, но получил отказ. Связано это с тем, что Министр обороны Китая находится под санкциями с 2018 года. В штатах не считают, что это создаёт какие-либо препятствия для диалога, когда в Пекине думают иначе.