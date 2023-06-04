Во время международного саммите по безопасности «Диалог Шангри», проводимого в Сингапуре, Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин заявил об отсутствии возможности установить контакт с китайскими властями.
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По словам американского чиновника, в Пекине не берут его звонки, однако тем для обсуждений достаточно. Одна из таких - двухстороннее соглашение между странами о контроле вооружения, которое выдвинуто по инициативе Вашингтона. Непонятно, что именно хотят предложить американцы и зачем это китайцам, но факт остаётся фактом - разговаривать есть о чём.
Ллойд Остин упомянул и то, что Китай не хочет работать над выработкой «механизмов урегулирования кризисных ситуаций» при совместном участии вооружённых сил двух стран.
Стоит отметить, что глава американского оборонного ведомства планировал встретиться со своим китайским коллегой на саммите, но получил отказ. Связано это с тем, что Министр обороны Китая находится под санкциями с 2018 года. В штатах не считают, что это создаёт какие-либо препятствия для диалога, когда в Пекине думают иначе.