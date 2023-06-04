Город обстреливается силами ВСУ.

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Мэр Белгорода Валентин Демидов опубликовал видео, на котором запечатлена эвакуация жителей города Шебекино Белгородской области. Город регулярно обстреливается Вооружёнными силами Украины: за 1 июня зафиксировали более 850 прилётов, а за 2 июня выпущено порядка 371 боеприпасов.

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По словам местного градоначальника, шебекинцы будут расселены на временное проживание в другие районы Белгородской области и регионы страны. Им подготовили комфортные места, в которые доставляют автобусами. Тем, кто отказался эвакуироваться, предоставили места в университетских общежитиях. Эвакуация происходит на добровольной основе, а в приоритете находятся семьи с детьми.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что шебекинцам досрочно выплатят пенсии, а работникам бюджетной, муниципальной и региональной сферы начислят зарплату раньше положенного срока.

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Заместительница губернатора Юлия Щедрина добавила, что кошек и собак жителей, покинувших Шебекино, переместят в приюты. Что насчёт скота, оставшегося в населённых пунктах, за ним присмотрят местные власти.