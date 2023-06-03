Оно связано с однополыми браками.

С 2014 года киевляне Андрей Маймулахин и Андрей Марков, проживающие вместе, пытались узаконить свои отношения и зарегистрировать брак, подавав заявки в различные органы записи актов гражданского состояния. Во всех случаях они получали отказ, основываясь на конституции Украины, где говорится, что брак - это союз мужчины и женщины, а не мужчины и мужчины.

реклама

Однако, как сообщил бывший народный депутат Украины и фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, Европейский суд по правам человека вынес обвинительное решение по делу против Украины, обязав страну признать однополые браки.

Помимо этого европейский суд требует от украинских властей выплату компенсации «пострадавшим» киевлянам. Каждому заявителю должны выплатить пять тысяч евро морального ущерба, 32 евро материального ущерба и по пять четыре тысяч евро судебных издержек.

рекомендации -40% на Xiaomi 12X в Ситилинке - надо брать -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке RTX 3070 за 45 тр в Регарде -20000р на Ryzen 3950X - пора брать 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут Много <b>4070</b> в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр

Стоит отметить, что легализация однополых браков может являться одним из условий вступления Украины в Европейский союз. Только Венгрия, являющаяся уже страной-участником, по-прежнему имеет мораторий на однополые браки, допуская только гражданские союзы, в рамках которых пары, как мужчина - женщина, так и мужчина - мужчина, женщина - женщина, имеют определённые льготы.