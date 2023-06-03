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ЕСПЧ вынес обвинительное решение по делу против Украины
Оно связано с однополыми браками.
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С 2014 года киевляне Андрей Маймулахин и Андрей Марков, проживающие вместе, пытались узаконить свои отношения и зарегистрировать брак, подавав заявки в различные органы записи актов гражданского состояния. Во всех случаях они получали отказ, основываясь на конституции Украины, где говорится, что брак - это союз мужчины и женщины, а не мужчины и мужчины.

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Однако, как сообщил бывший народный депутат Украины и фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, Европейский суд по правам человека вынес обвинительное решение по делу против Украины, обязав страну признать однополые браки.

Помимо этого европейский суд требует от украинских властей выплату компенсации «пострадавшим» киевлянам. Каждому заявителю должны выплатить пять тысяч евро морального ущерба, 32 евро материального ущерба и по пять четыре тысяч евро судебных издержек.

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Стоит отметить, что легализация однополых браков может являться одним из условий вступления Украины в Европейский союз. Только Венгрия, являющаяся уже страной-участником, по-прежнему имеет мораторий на однополые браки, допуская только гражданские союзы, в рамках которых пары, как мужчина - женщина, так и мужчина - мужчина, женщина - женщина, имеют определённые льготы.

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#украина #еспч
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