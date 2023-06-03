Объявивший об отходе ЧВК «Вагнер» с украинских территорий Евгений Пригожин заявил, что с 1 июня наёмников не будет видно в Украине ближайшие два месяца. Однако при выводе «вагнеровцев» произошёл казус с минированием территорий, который мог задеть бойцов.

По словам Пригожина, на путях отхода из Бахмута, через которые наёмники должны были выходить, они обнаружили подозрительную активность. Вызвав правоохранительные органы, было обнаружено около десятка мест, где разместили взрывные устройства, противотанковые мины и взрывчатки из пластида.

Евгений Пригожин уточняет, что минные поля возвели военнослужащие подразделений Министерства обороны России. Он задавал вопрос, для чего же они это сделали, на что в ответ получил знак пальца вверх, буквально указывая на приказ свыше.

Основатель ЧВК «Вагнер» считает, что никакой необходимости закладывать взрывные снаряды, чтобы сдержать противника, не было, потому что они находятся в тыловой зоне. Он допускает, что таким образом хотели встретить «вагнеровцев»