Несмотря на заявления украинских чиновников и военных командиров о проведении наступательных операций в ближайшее время, с уточнением, что это может произойти завтра или через неделю, ожидаемое весной украинское контрнаступление всё же станет летним. Об этом стало известно из слов представителя Белого дома.
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Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Соединённых Штатов Америки Джон Кирби в интервью CNN заявил, что Украина собирается начать контрнаступление летом. В штатах считаются с решением украинского командования, добавляя, что они хотят предоставить всё необходимое украинской армии для успешного наступления уже летом.
Кирби упомянул и то, что Соединённые Штаты Америки находятся в «тесном контакте» с Украиной при планировании контрнаступления, чтобы исходя из украинских потребностей сформировать пакеты военной помощи.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что украинское командование смогло утвердить сроки передвижения Вооружённых сил Украины. Вполне вероятно, что речь шла о датах наступательных операций.