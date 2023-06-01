Предполагалось, что оно состоится весной.

Несмотря на заявления украинских чиновников и военных командиров о проведении наступательных операций в ближайшее время, с уточнением, что это может произойти завтра или через неделю, ожидаемое весной украинское контрнаступление всё же станет летним. Об этом стало известно из слов представителя Белого дома.

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Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Соединённых Штатов Америки Джон Кирби в интервью CNN заявил, что Украина собирается начать контрнаступление летом. В штатах считаются с решением украинского командования, добавляя, что они хотят предоставить всё необходимое украинской армии для успешного наступления уже летом.

Кирби упомянул и то, что Соединённые Штаты Америки находятся в «тесном контакте» с Украиной при планировании контрнаступления, чтобы исходя из украинских потребностей сформировать пакеты военной помощи.

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Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что украинское командование смогло утвердить сроки передвижения Вооружённых сил Украины. Вполне вероятно, что речь шла о датах наступательных операций.