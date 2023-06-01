Представитель России в ООН заявил, что требования уже исполнены.

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси на заседании Совета безопасности Организации Объединённых Наций озвучил пять принципов, которые помогут гарантировать ядерную безопасность Запорожской атомной электростанции.

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Среди них:

отказ от совершения атак с атомного объекта или на него;

вывод тяжёлого вооружения с территории атомного объекта, в том числе реактивных систем залпового огня, артиллерийских установок, боеприпасов, танков и военных;

не подвергать риску электроснабжение атомного объекта;

все компоненты атомного объекта, необходимые для его безопасной эксплуатации, должны быть защищены от совершения нападений или диверсий;

не принимать никаких мер, подрывающих вышеуказанные принципы;

Как пишет издание Reuters, постоянный представитель России в Организации Объединённых Наций Василий Небензя отказался обещать соблюдение принципов, предложенных МАГАТЭ, опираясь на то, что они уже якобы выполнены.

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На текущий момент присутствие российских военнослужащих на территории Запорожской АЭС ни для кого не секрет, а территория вокруг атомного объекта окопана и укреплена на случай возможного наступления украинских сил.