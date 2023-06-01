Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси на заседании Совета безопасности Организации Объединённых Наций озвучил пять принципов, которые помогут гарантировать ядерную безопасность Запорожской атомной электростанции.
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Среди них:
- отказ от совершения атак с атомного объекта или на него;
- вывод тяжёлого вооружения с территории атомного объекта, в том числе реактивных систем залпового огня, артиллерийских установок, боеприпасов, танков и военных;
- не подвергать риску электроснабжение атомного объекта;
- все компоненты атомного объекта, необходимые для его безопасной эксплуатации, должны быть защищены от совершения нападений или диверсий;
- не принимать никаких мер, подрывающих вышеуказанные принципы;
Как пишет издание Reuters, постоянный представитель России в Организации Объединённых Наций Василий Небензя отказался обещать соблюдение принципов, предложенных МАГАТЭ, опираясь на то, что они уже якобы выполнены.
На текущий момент присутствие российских военнослужащих на территории Запорожской АЭС ни для кого не секрет, а территория вокруг атомного объекта окопана и укреплена на случай возможного наступления украинских сил.