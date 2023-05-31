Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин высказал своё предложение по отключению России от GPS. Бывший директор крупной российской корпорации в аэрокосмической сфере предложил свой план по «выдворению» западной навигационной системы из России.
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По его мнению, у россиян есть достойная альтернатива навигаторам в телефонах и умных часах, поэтому он порекомендовал им учить матчасть и карты. Рогозин добавил, что любой хороший таксист знает Москву и не по GPS. Правда, про обыкновенных жителей столицы и тех, кто приехал туда с целью отдыха или с рабочим визитом - он ничего не сказал. Возможно, в таком случае Дмитрий Рогозин порекомендовал бы им прибегнуть к идентификации местности по мху на деревьях и путеводным звёздам.
Ещё в марте прошлого года Дмитрий Рогозин объяснял, что отключить Россию от GPS является технически сложным решением, так как орбитальная группировка навигационной системы не может выборочно отключаться от российских направлений и не отключаться от других. Если же всё-таки это случится, то как аналог GPS он видит российскую систему ГЛОНАСС.