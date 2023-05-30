Северокорейские власти предупредили об этом Японию.

Вчера была информация о том, что северокорейские власти уведомили Японию о введении опасной зоны в акватории, где пройдёт запуск баллистической ракеты большой дальности. КНДР развернёт свой первый военный разведывательный спутник с 31 мая по 11 июня.

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Центральное телеграфное агентство Кореи, ссылаясь на заявление заместителя председателя Центрального Военного Комитета Трудовой партии Ли Бён Чхор, подтвердило информацию о запуске военного спутника, который будет наблюдать за действиями американской армии в режиме реального времени.

По словам северокорейского чиновника, военный спутник-разведчик №1, запуск которого намечается на июнь месяц, как и другие разведывательные средства, запланированные на испытание, необходимы для отслеживания и анализа американской армии, чтобы произвести предварительное сдерживание и отреагировать на «опасные военные действия» Соединённых Штатов Америки и их «государств-сателлитов».

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Представителем КНДР объясняется, что страна в связи с «безрассудными военными махинациями» штатов и Южной Кореи испытывает необходимость в расширении разведывательных средств и обновлении оборонных и ударных вооружений.