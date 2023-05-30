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Кличко обратился к Залужному с вопросом: почему Киев атакуют, а Москва отдыхает
Он хочет задать этот вопрос Главкому ВСУ.
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Не так давно городской глава Киева Виталий Кличко рассказал о причинах «странной вибрации», которая перепугала киевлян. Тогда он говорил, что это связано с транспортировкой «очень мощного оружия» от украинских союзников.

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В этот раз Мэр Киева возмутился в адрес военного руководства страны, конкретно Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного. В эфире телемарафона он сказал, что «Я только одного не могу понять, и этот вопрос могу адресовать господину Залужному»

После чего рассказал о ситуации, когда Киев подвергается атакам российских ракет, а жители Москвы в это время «отдыхают». Он призвал делать «такие вещи», чтобы каждый из москвичей прочувствовал условия, в которых существует украинская столица уже полтора года.

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С начала мая Киев был подвергнут 16 российским ракетным атакам. Киевская городская военная администрация объясняет, что такие меры предпринимаются российским военным руководством с целью поразить важные военные цели, в то же время истощив ресурсы украинской противовоздушной обороны.

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#россия #украина #залужный #кличко
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