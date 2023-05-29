Он связывает это с идущими колоннами вооружения от союзников.

Недавней ночью некоторые киевляне перепугались странной вибрации, из-за которой даже подумали, что в городе началось землетрясение. Однако местный городской глава утешил жителей, заверив их, что это не землетрясения и даже не очередной прилёт.

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Как объяснил Мэр Киева Виталий Кличко, всё дело в поставках «очень мощного вооружения» от союзников. По его словам, именно из-за транспортировки западного оружия, жители Киева могли услышать вибрацию от идущих по городу колонн военной техники. И действительно, если даже звук от проезжающего по разбитой дороге дальнобойщика можно спутать со звуком ракеты где-то далеко, то колонна военной техники ничем ему не уступает.

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Виталий Кличко занимает пост городского главы Киева с 2014 года. С тех пор он неоднократно выделялся уникальным построением мыслей, которые вскоре превратились в крылатые выражения. Такие, как: «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать», «У нас есть... что было. Мы об этом говорили», «Если человек одел форму СС, то... есть чёткое.... он окрасил себя в те цвета, в которые он... окрасил себя. И... те люди, которые... есть очень много по этому поводу точек зрения... я чётко придерживаюсь и... я чётко понимаю, что те проявления»