Связано это с игнорированием российских условий.

Несмотря на то, что Министерство иностранных дел России неоднократно заявляло о нежелании продлевать «зерновое соглашение» с Украиной, так как не выполняются российские условия, в который раз договор между странами всё-таки был продлён. Изначально российское правительство было готово продлить его на меньший срок, а сейчас и вовсе хотело отказать в его продлении, но Турция смогла договориться с российским министерством.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз пригрозил аннулированием сделки, если не будет прогресса по реализации российских условий. Стоит отметить, что «зерновая сделка» состоит из двух частей: первой - гарантий безопасного вывоза украинского зерна по Чёрному морю, второй - поэтапного снятия ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений.

Россия надеется на то, что продление сделки всё-таки даст возможность наладить работу аммиакопровода Тольятти - Одесса. Помимо этого Россельхозбанк хочет переподключение к системе SWIFT, доступ к которой был потерян после 24 февраля 2022 года.

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На текущий момент сделка действует до 17 июля, но если Россия будет недовольна её выполнением, она вполне может искусственно замедлить проверку украинских судов, тем самым снизив эффективность соглашения.