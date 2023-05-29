Несмотря на то, что Министерство иностранных дел России неоднократно заявляло о нежелании продлевать «зерновое соглашение» с Украиной, так как не выполняются российские условия, в который раз договор между странами всё-таки был продлён. Изначально российское правительство было готово продлить его на меньший срок, а сейчас и вовсе хотело отказать в его продлении, но Турция смогла договориться с российским министерством.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз пригрозил аннулированием сделки, если не будет прогресса по реализации российских условий. Стоит отметить, что «зерновая сделка» состоит из двух частей: первой - гарантий безопасного вывоза украинского зерна по Чёрному морю, второй - поэтапного снятия ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений.
Россия надеется на то, что продление сделки всё-таки даст возможность наладить работу аммиакопровода Тольятти - Одесса. Помимо этого Россельхозбанк хочет переподключение к системе SWIFT, доступ к которой был потерян после 24 февраля 2022 года.
На текущий момент сделка действует до 17 июля, но если Россия будет недовольна её выполнением, она вполне может искусственно замедлить проверку украинских судов, тем самым снизив эффективность соглашения.